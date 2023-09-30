Украина может получить больше САУ Caesar: Франция втрое увеличила производство

На Форуме оборонных индустрий сказал генеральный директор Nexter Group вице-президент французской ассоциации оборонной промышленности Николя Шамусси заявил, что Украина может получить больше САУ Caesar.

"Мы поставили Украине различные системы вооружений, запчасти и научили украинских воинов обслуживанию и ремонту наших систем. Сейчас мы продолжаем отправлять запчасти. Поэтому этот форум, заключается в том, чтобы понять что делать дальше с точки зрения местного производства", - сказал он.

Шамусси также отметил, что подписал соглашение с Управлением оборонных закупок Украины. В рамках договора все французские и украинские компании могут подписывать индивидуальные соглашения.

Он также отметил, что Украина может получить больше САУ Caesar.

"Caesar очень мощная и приспособлена к использованию вашими военными. Поэтому я предполагаю, что будет больше поставок Caesar. Мы ввели кардинальные изменения в промышленном процессе для увеличения возможностей производства. С начала войны мы втрое увеличили производство САУ Caesar, и вдвое увеличили производство боеприпасов. Ведь наша общая единая цель - помочь Украине", - сказал Шамусси.

Форум оборонных индустрий

Первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1) прошел в Киеве 29 сентября. Он объединил 252 компании из более чем 30 стран.

На форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, присоединились украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.

По данным МИД, к альянсу уже присоединились 38 оборонных компаний из 19 стран.

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