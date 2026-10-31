Україна може отримати 500 ракет Patriot лише після 2030 року, - ЗМІ

Україна може отримати 500 нових ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot лише після 2030 року. Попри схвалення продажу у США, такі терміни не допоможуть розв'язати проблему дефіциту перехоплювачів, які потрібні українській ППО вже зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис кореспондента "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу в соцмережі Х.

За даними журналіста, оголошення про постачання американських ракет Patriot PAC-3 супроводжується важливим уточненням: ідеться про нові перехоплювачі, поставки яких очікуються не раніше 2030 року.

Таким чином, схвалення продажу не означає, що Україна отримає ракети в найближчій перспективі. За оцінкою Рауфоглу, це майже не вплине на гострий дефіцит перехоплювачів напередодні зими.

Україна досі не отримала дозволу на виробництво ракет Patriot

Не відбулося прориву й у питанні спільного виробництва перехоплювачів. Київ досі не має дозволу на їхнє виготовлення в Україні, а також конкретного графіка запуску такого виробництва.

На запитання про можливість надати Україні відповідну ліцензію Пентагон відповів, що вирішив додатково розглянути це питання. Отже, перспективи вітчизняного виробництва ракет Patriot залишаються невизначеними.

На думку журналіста, оголошення про довгострокові закупівлі може відвернути увагу від значно нагальнішої проблеми - постачання Україні перехоплювачів, які вже є в наявності.