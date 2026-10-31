Украина может получить 500 ракет Patriot только после 2030 года, - СМИ

Украина может получить 500 новых ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot только после 2030 года. Несмотря на одобрение продаж в США, такие сроки не помогут решить проблему дефицита перехватчиков, которые нужны украинским ПВО уже сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение корреспондента "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу в соцсети Х.

По данным журналиста, объявление о поставках американских ракет Patriot PAC-3 сопровождается важным уточнением: речь идет о новых перехватчиках, поставки которых ожидаются не раньше 2030 года.

Таким образом, одобрение продаж не означает, что Украина получит ракеты в ближайшей перспективе. По оценке Рауфоглу, это почти не повлияет на острый дефицит перехватчиков в преддверии зимы.

Украина еще не получила разрешения на производство ракет Patriot

Не произошло прорыва и в вопросе совместного производства перехватчиков. У Киева до сих пор нет разрешения на их изготовление в Украине, а также конкретного графика запуска такого производства.

На вопрос о возможности предоставления Украине соответствующей лицензии Пентагон ответил, что решил дополнительно рассмотреть этот вопрос. Итак, перспективы отечественного производства ракет Patriot остаются неопределенными.

По мнению журналиста, объявление о долгосрочных закупках может отвлечь внимание от более насущной проблемы - поставки Украине уже имеющихся перехватчиков.