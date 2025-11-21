Україна може отримати 1 млрд кубів американського газу через Польщу, - "Нафтогаз"

Завдяки диверсифікації Україна може отримати 1 млрд кубометрів скрапленого газу США через польський маршрут. Й деться про постачання у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Нафтогазу".
Повідомляється, що ще 7 листопада в Греції було підписано попередню заяву про наміри з польською енергокомпанією ORLEN. За угодою, тільки в I кварталі 2026 року Україна має отримати 300 млн кубометрів СПГ.
"Цього року в рамках наших домовленостей з ORLEN в Україну буде поставлено 600 млн кубометрів американського LNG. Загалом у 2026 році очікуємо імпорт американського LNG на рівні 1 млрд кубометрів. Дякую нашим польським партнерам за довіру", - зазначив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.
Газ проходитиме регазифікацію на терміналі Свіноуйсьце в Польщі і далі надходитиме в Україну.
Нагадаємо, минулого тижня Україна і Греція уклали угоду про новий енергетичний маршрут від Александруполіса до Одеси.
Передбачається, що через грецький порт і транзитом через Румунію, Болгарію та Молдову найближчим часом Україна почне теж отримувати американський природний газ.
Президент Зеленський підтвердив, що перші поставки газу цим маршрутом почнуться вже в січні 2026 року.
Як заявив грецький оператор DEPA, угода стосується поставок у зимовий період із грудня 2025 року до березня 2026 року. Крім того, офіційні Афіни розглядають новий маршрут як крок до зміцнення регіонального енергетичного співробітництва та енергетичної безпеки Європи.
Так само стало відомо, що українська компанія ДТЕК вперше імпортувала партію американського скрапленого природного газу через литовський термінал у Клайпеді.
Партія склала приблизно 100 млн кубічних метрів, або 1 тераватт*години. План ДТЕК полягає в тому, щоб постачати газ в Україну, країни Балтії, Польщу та інші східноєвропейські ринки.