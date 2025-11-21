Україна може отримати 1 млрд кубів американського газу через Польщу, - "Нафтогаз"

Повідомляється, що ще 7 листопада в Греції було підписано попередню заяву про наміри з польською енергокомпанією ORLEN. За угодою, тільки в I кварталі 2026 року Україна має отримати 300 млн кубометрів СПГ.

"Цього року в рамках наших домовленостей з ORLEN в Україну буде поставлено 600 млн кубометрів американського LNG. Загалом у 2026 році очікуємо імпорт американського LNG на рівні 1 млрд кубометрів. Дякую нашим польським партнерам за довіру", - зазначив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Газ проходитиме регазифікацію на терміналі Свіноуйсьце в Польщі і далі надходитиме в Україну.