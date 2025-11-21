Украина может получить 1 млрд кубов американского газа через Польшу, - "Нафтогаз"

Сообщается, что еще 7 ноября в Греции было подписано предварительное заявление о намерениях с польской энергокомпанией ORLEN. По соглашению, только в I квартале 2026 года Украина должна получить 300 млн кубометров СПГ.

"В этом году в рамках наших договоренностей с ORLEN в Украину будет поставлено 600 млн кубометров американского LNG. В общей сложности в 2026 году ожидаем импорт американского LNG на уровне 1 млрд кубометров. Благодарю наших польских партнеров за доверие", - отметил глава правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Газ будет проходить регазификацию на терминале Свиноуйсьце в Польше и дальше поступать в Украину.