Курс доллара Экономика Авто Tech

Украина может получить 1 млрд кубов американского газа через Польшу, - "Нафтогаз"

Фото: судно с СПГ на польском терминале (naftogaz.com)
Автор: Данила Крамаренко

Благодаря диверсификации Украина может получить 1 млрд кубометров сжиженного газа США через польский маршрут. Речь идет о поставках в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Нафтогаза".

Сообщается, что еще 7 ноября в Греции было подписано предварительное заявление о намерениях с польской энергокомпанией ORLEN. По соглашению, только в I квартале 2026 года Украина должна получить 300 млн кубометров СПГ.

"В этом году в рамках наших договоренностей с ORLEN в Украину будет поставлено 600 млн кубометров американского LNG. В общей сложности в 2026 году ожидаем импорт американского LNG на уровне 1 млрд кубометров. Благодарю наших польских партнеров за доверие", - отметил глава правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Газ будет проходить регазификацию на терминале Свиноуйсьце в Польше и дальше поступать в Украину.

Напомним, на прошлой неделе Украина и Греция заключили соглашение о новом энергетическом маршруте от Александруполиса до Одессы.

Предполагается, что через греческий порт и транзитом через Румынию, Болгарию и Молдову в ближайшее время Украина начнет тоже получать американский природный газ.

Президент Зеленский подтвердил, что первые поставки газа по этому маршруту начнутся уже в январе 2026 года.

Как заявил греческий оператор DEPA, сделка касается поставок в зимний период с декабря 2025 года по март 2026 года. Кроме того, официальные Афины рассматривают новый маршрут как шаг к укреплению регионального энергетического сотрудничества и энергетической безопасности Европы.

Так же стало известно, что украинская компания ДТЭК впервые импортировала партию американского сжиженного природного газа через литовский терминал в Клайпеде.

Партия составила примерно 100 млн кубических метров, или 1 тераватт*часа. План ДТЭК заключается в том, чтобы поставлять газ в Украину, страны Балтии, Польшу и другие восточноевропейские рынки.

Нафтогаз УкраиныСоединенные Штаты АмерикиПольшаГаз