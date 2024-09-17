Україна могла вдарити по складах РФ у Маріуполі крилатою ракетою "Нептун", - Defence Express
Україна могла використати ракети "Нептун" для удару по складах росіян. Вони були розташовані поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Як пише видання, про те що було застосовано саме українські крилаті ракети "Нептун" може свідчити те, що про знищення цілей повідомили саме Військово-Морські сили. При цьому удар було завдано по цілі, яка знаходиться на відстані менш як 100 км від лінії фронту.
На думку Defence Express, якщо дійсно було застосовано ракети "Нептун" - це свідчить про дві речі. Перша - використання "Нептун" значить, що Україна наростила їх виробництво. Друга - у ЗСУ ймовірно з'явився дефіцит крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG чи ATACMS.
Що передувало
Днями у ЗМІ поширили дані щодо того, що під Маріуполем було завдано удару по складу ракет для ППО окупантів. Як згодом заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, там нібито було підтверджене влучання по складу з боєкомплектом та ракетами для систем ППО в хуторі Глибоке.
А вже у вівторок, 17 вересня, Військово-Морські сили підтвердили, що біля Маріуполя було завдано ракетного удару по складах боєприпасів росіян.
Застосування Україною ракет "Нептун"
Раніше Генштаб ЗСУ заявляв про використання "Нептуну" по цілях на території Росії. Зокрема - Сили оборони України атакували нафтовий термінал в районі порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ.
А навесні цього року українські військові атакували ракетним комплексом "Нептун" великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни хотіли використати для ударів по території України.
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