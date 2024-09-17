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Украина могла ударить по складах РФ в Мариуполе крылатой ракетой "Нептун", - Defence Express

Вторник 17 сентября 2024 18:39
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Украина могла ударить по складах РФ в Мариуполе крылатой ракетой "Нептун", - Defence Express Фото: Украина могла ударить по складах РФ в Мариуполе крылатой ракетой "Нептун" (facebook_com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина могла использовать ракеты Нептун для удара по складах россиян. Они были расположены вблизи временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Как пишет издание, о том, что были применены именно украинские крылатые ракеты "Нептун", может свидетельствовать о том, что об уничтожении целей сообщили именно Военно-Морские силы. При этом удар был нанесен по цели, находящейся на расстоянии менее 100 км от линии фронта.

По мнению Defence Express, если действительно были применены ракеты "Нептун" – это свидетельствует о двух вещах. Первая – использование "Нептун" значит, что Украина нарастила их производство. Вторая – у ВСУ вероятно появился дефицит крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG или ATACMS.

Что предшествовало

На днях в СМИ распространили данные о том, что под Мариуполем был нанесен удар по складу ракет для ПВО окупантов. Как впоследствии заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, там якобы было подтверждено попадание по складах с боекомплектом и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое.

А уже во вторник, 17 сентября, Военно-Морские силы подтвердили, что у Мариуполя был нанесен ракетный удар по складам боеприпасов россиян.

Применение Украиной ракет "Нептун"

Ранее Генштаб ВСУ заявлял об использовании "Нептуна" в целях на территории России. В частности – Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.

Весной этого года украинские военные атаковали ракетным комплексом "Нептун" большой десантный корабль "Константин Ольшанский", который россияне хотели использовать для ударов по территории Украины.

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