Україна модернізує системи ППО: "Бук" отримав друге життя, на черзі С-300
Радянські системи ППО, які має на озброєнні Україна, частково проходять модернізацію. ЗРК "Бук" фактично отримав нове життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони бригадного генерала Анатолія Клочка.
"ЗРК "Бук" отримав друге життя. Сьогодні він озброюється іншими ракетами, він вже виконує бойові завдання. С-300 теж в очікуванні великих змін. Ця робота проводиться, ми не стоїмо на місці. Прийде час - ми про це скажемо. Скажемо, коли буде практичний результат", - заявив Клочко.
За його словами, поки ця робота "на папері". Але, на думку Клочка, вже у другій половині 2025 року буде більш конкретний результат.
ЗРК "Бук" - самохідний зенітно-ракетний комплекс, який призначений для збиття ракет, літаків, гелікоптерів та інших рухомих цілей. Україна має на озброєнні ЗРК "Бук-M1". Як раніше повідомлялося, "Буки" переобладнували для застосування ракет AIM-7.
С-300 - зенітно-ракетні комплекси середнього радіуса дії, які були розроблені в радянські часи. Залежно від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, найбільша дальність може сягати 150, 200, 300 км.
ППО України
Під час повномасштабної війни Україна осучаснила та посилила свою протиповітряну оборону новими ЗРК. Українська армія отримала від партнерів новітні системи IRIS-T, NASAMS та Patriot.
Влітку 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 Patriot, щоб повністю закрити небо.
Також Зеленський говорив, що Україна готова купити у США зброю та системи ППО на суму 30-50 млрд доларів. Йдеться про системи Patriot або отримання ліцензії на їх виробництво.
За словами президента, попри масовані атаки ворога, Україна ще має ракети для систем ППО Patriot.
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