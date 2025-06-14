Україна модернізує системи ППО: "Бук" отримав друге життя, на черзі С-300

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони бригадного генерала Анатолія Клочка.

"ЗРК "Бук" отримав друге життя. Сьогодні він озброюється іншими ракетами, він вже виконує бойові завдання. С-300 теж в очікуванні великих змін. Ця робота проводиться, ми не стоїмо на місці. Прийде час - ми про це скажемо. Скажемо, коли буде практичний результат", - заявив Клочко.

За його словами, поки ця робота "на папері". Але, на думку Клочка, вже у другій половині 2025 року буде більш конкретний результат.





ЗРК "Бук" - самохідний зенітно-ракетний комплекс, який призначений для збиття ракет, літаків, гелікоптерів та інших рухомих цілей. Україна має на озброєнні ЗРК "Бук-M1". Як раніше повідомлялося, "Буки" переобладнували для застосування ракет AIM-7.

С-300 - зенітно-ракетні комплекси середнього радіуса дії, які були розроблені в радянські часи. Залежно від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, найбільша дальність може сягати 150, 200, 300 км.