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Украина модернизирует системы ПВО: "Бук" получил вторую жизнь, на очереди С-300

Киев, Суббота 14 июня 2025 11:07
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Украина модернизирует системы ПВО: "Бук" получил вторую жизнь, на очереди С-300 Фото: Украина модернизирует ЗРК "Бук" и С-300 (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Советские системы ПВО, которые есть на вооружении Украины, частично проходят модернизацию. ЗРК "Бук" фактически получил новую жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны бригадного генерала Анатолия Клочко.

"ЗРК "Бук" получил вторую жизнь. Сегодня он вооружается другими ракетами, он уже выполняет боевые задачи. С-300 тоже в ожидании больших изменений. Эта работа проводится, мы не стоим на месте. Придет время - мы об этом скажем. Скажем, когда будет практический результат", - заявил Клочко.

По его словам, пока эта работа "на бумаге". Но, по мнению Клочко, уже во второй половине 2025 года будет более конкретный результат.



ЗРК "Бук" - самоходный зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для сбивания ракет, самолетов, вертолетов и других подвижных целей. Украина имеет на вооружении ЗРК "Бук-M1". Как ранее сообщалось, "Буки" переоборудовали для применения ракет AIM-7.

С-300 - зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия, которые были разработаны в советские времена. В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков, наибольшая дальность может достигать 150, 200, 300 км.

ПВО Украины

Во время полномасштабной войны Украина осовременила и усилила свою противовоздушную оборону новыми ЗРК. Украинская армия получила от партнеров новейшие системы IRIS-T, NASAMS и Patriot.

Летом 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 25 Patriot, чтобы полностью закрыть небо.

Также Зеленский говорил, что Украина готова купить у США оружие и системы ПВО на сумму 30-50 млрд долларов. Речь идет о системах Patriot или получении лицензии на их производство.

По словам президента, несмотря на массированные атаки врага, Украина еще имеет ракеты для систем ПВО Patriot.

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