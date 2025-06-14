Украина модернизирует системы ПВО: "Бук" получил вторую жизнь, на очереди С-300

Советские системы ПВО, которые есть на вооружении Украины, частично проходят модернизацию. ЗРК "Бук" фактически получил новую жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны бригадного генерала Анатолия Клочко.

"ЗРК "Бук" получил вторую жизнь. Сегодня он вооружается другими ракетами, он уже выполняет боевые задачи. С-300 тоже в ожидании больших изменений. Эта работа проводится, мы не стоим на месте. Придет время - мы об этом скажем. Скажем, когда будет практический результат", - заявил Клочко.

По его словам, пока эта работа "на бумаге". Но, по мнению Клочко, уже во второй половине 2025 года будет более конкретный результат.





ЗРК "Бук" - самоходный зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для сбивания ракет, самолетов, вертолетов и других подвижных целей. Украина имеет на вооружении ЗРК "Бук-M1". Как ранее сообщалось, "Буки" переоборудовали для применения ракет AIM-7.

С-300 - зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия, которые были разработаны в советские времена. В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков, наибольшая дальность может достигать 150, 200, 300 км.