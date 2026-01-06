Україна на межі гуманітарної енергетичної кризи, а Путін лише посилює атаки, - Мерц

Енергокриза в Україні

Як відомо, українці по всій країні значну частину часу перебувають без світла через атаки РФ та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Фахівці не встигають ремонтувати обладнання та і загалом, це потребує не лише часу.

Окрім світла, якого, наприклад в Києві та області пообіцяли ще менше у зв'язку з обстрілом напередодні, населення періодично страждає через відсутність води та опалення.

Буває і таке, що через атаки ворога люди лишаються одразу без усіх потреб - води, тепла та газу. Як приклад, нещодавно у Запорізькій області у зв'язку з обстрілами низка населених пунктів втратила воду, газ та світло.