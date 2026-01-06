Украина на грани гуманитарного энергокризиса, а Путин только усиливает атаки, - Мерц

Глава немецкого правительства обратился к партиям коалиции накануне встречи "коалиции решительных" в Париже и заявил: Украина сейчас находится на грани гуманитарного энергетического кризиса.

При этом Мерц утверждает, что в Кремле, а именно российский диктатор Владимир Путин не стремится к миру в четвертую зиму войны, а наоборот - приказывает осуществлять самые серьезные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

Учитывая это, канцлер обвиняет российское руководство в военных преступлениях.

Он также отмечает, что немецкое правительство стремится положить конец войне. Однако это возможно лишь при условии, что на этот раз Украина получит от США и Европы "настоящие гарантии безопасности".