ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Світла буде менше. У Києві та області оновили графіки

Київ, Понеділок 05 січня 2026 15:05
UA EN RU
Світла буде менше. У Києві та області оновили графіки Фото: світло у Києві та області 5 січня вимикатимуть за оновленими графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 5 січня, у Києві та Київській області світло вимикатимуть за оновленими графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram.

Зокрема, станом на 14:30 у Києві та області для деяких груп споживачів було збільшено обсяги відключення енергопостачання.

Згідно з оновленими графіками, світло у столиці вимикатимуть:

  • 1.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 2.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00, з 13:30 до 15:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 01:00 до 03:00 та з 11:30 до 18:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 07:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 07:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00.

Фото: оновлені графіки відключень світла для Києва на 5 січня (t.me/dtek_ua)

У Київській області, згідно з оновленими графіками, відключення світла триватимуть:

  • 1.1 черга - світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 22:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 09:00 до 12:30, з 13:30 до 16:00 та з 19:30 до 22:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 24:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00 та з 09:00 до 12:30;
  • 3.1 черга - світла не буде з 12:30 до 18:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 12:30 до 16:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 02:00 до 05:00 та з 12:30 до 16:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 12:30 до 16:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 08:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 20:00.

Фото: оновлені графіки відключень світла для Київщини на 5 січня (t.me/dtek_ua)

Нагадаємо, у місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання. Без світла залишилися майже 8,5 тисячі родин.

За словами заступника міністра енергетики Олександра Вʼязовченка щодо ситуації в енергосистемі, станом на 5 січня є знеструмлення у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Київська область Графіки відключення світла Електроенергія
Новини
Євген Хмара тимчасово очолив СБУ замість Малюка
Євген Хмара тимчасово очолив СБУ замість Малюка
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка