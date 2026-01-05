Світла буде менше. У Києві та області оновили графіки
Сьогодні, 5 січня, у Києві та Київській області світло вимикатимуть за оновленими графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram.
Зокрема, станом на 14:30 у Києві та області для деяких груп споживачів було збільшено обсяги відключення енергопостачання.
Згідно з оновленими графіками, світло у столиці вимикатимуть:
- 1.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
- 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
- 2.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00, з 13:30 до 15:00 та з 18:30 до 22:30;
- 3.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;
- 4.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;
- 4.2 черга - світла не буде з 01:00 до 03:00 та з 11:30 до 18:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 07:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
- 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 07:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00.
Фото: оновлені графіки відключень світла для Києва на 5 січня (t.me/dtek_ua)
У Київській області, згідно з оновленими графіками, відключення світла триватимуть:
- 1.1 черга - світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 22:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 09:00 до 12:30, з 13:30 до 16:00 та з 19:30 до 22:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 24:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00 та з 09:00 до 12:30;
- 3.1 черга - світла не буде з 12:30 до 18:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 12:30 до 16:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 02:00 до 05:00 та з 12:30 до 16:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 12:30 до 16:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 08:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
- 5.2 черга - світла не буде з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
- 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
- 6.2 черга - світла не буде з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 20:00.
Фото: оновлені графіки відключень світла для Київщини на 5 січня (t.me/dtek_ua)
Нагадаємо, у місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання. Без світла залишилися майже 8,5 тисячі родин.
За словами заступника міністра енергетики Олександра Вʼязовченка щодо ситуації в енергосистемі, станом на 5 січня є знеструмлення у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.