Світла буде менше. У Києві та області оновили графіки

Фото: світло у Києві та області 5 січня вимикатимуть за оновленими графіками (Getty Images)

Сьогодні, 5 січня, у Києві та Київській області світло вимикатимуть за оновленими графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram.

Зокрема, станом на 14:30 у Києві та області для деяких груп споживачів було збільшено обсяги відключення енергопостачання. Згідно з оновленими графіками, світло у столиці вимикатимуть: 1.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;

- світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30; 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:00;

- світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:00; 2.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;

- світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30; 2.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00, з 13:30 до 15:00 та з 18:30 до 22:30;

- світла не буде з 08:00 до 12:00, з 13:30 до 15:00 та з 18:30 до 22:30; 3.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;

- світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00; 3.2 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;

- світла не буде з 11:30 до 15:30; 4.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;

- світла не буде з 11:30 до 15:30; 4.2 черга - світла не буде з 01:00 до 03:00 та з 11:30 до 18:00;

- світла не буде з 01:00 до 03:00 та з 11:30 до 18:00; 5.1 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;

- світла не буде з 15:00 до 19:00; 5.2 черга - світла не буде з 07:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;

- світла не буде з 07:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00; 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;

- світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00; 6.2 черга - світла не буде з 07:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00. Фото: оновлені графіки відключень світла для Києва на 5 січня (t.me/dtek_ua) У Київській області, згідно з оновленими графіками, відключення світла триватимуть: 1.1 черга - світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 22:00;

- світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 22:00; 1.2 черга - світла не буде з 09:00 до 12:30, з 13:30 до 16:00 та з 19:30 до 22:00;

- світла не буде з 09:00 до 12:30, з 13:30 до 16:00 та з 19:30 до 22:00; 2.1 черга - світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 24:00;

- світла не буде з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 24:00; 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00 та з 09:00 до 12:30;

- світла не буде з 00:00 до 02:00 та з 09:00 до 12:30; 3.1 черга - світла не буде з 12:30 до 18:00;

- світла не буде з 12:30 до 18:00; 3.2 черга - світла не буде з 12:30 до 16:00;

- світла не буде з 12:30 до 16:00; 4.1 черга - світла не буде з 02:00 до 05:00 та з 12:30 до 16:00;

- світла не буде з 02:00 до 05:00 та з 12:30 до 16:00; 4.2 черга - світла не буде з 12:30 до 16:00;

- світла не буде з 12:30 до 16:00; 5.1 черга - світла не буде з 08:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

- світла не буде з 08:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30; 5.2 черга - світла не буде з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

- світла не буде з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30; 6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

- світла не буде з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30; 6.2 черга - світла не буде з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 20:00. Фото: оновлені графіки відключень світла для Київщини на 5 січня (t.me/dtek_ua)