Майже півсотні населених пунктів у Запорізькій області без води, газу й тепла, - ОВА

У Запорізькій області 45 населених пунктів залишаються без води, газу та опалення через постійні обстріли з боку російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

За його словами, йдеться переважно про прифронтові громади, де ворог не дає можливості відновити або стабільно забезпечувати тепло- й водопостачання. Водночас у самому Запоріжжі ситуація з комунальними послугами контрольована.

"Що стосується світла – у Запоріжжі сьогодні вмикаються одночасно від 2,5 до 3 черг відключення. Всі інші послуги на території обласного центра подаються без перебою", – зазначив він.