Україна на межі гуманітарної енергетичної кризи, а Путін лише посилює атаки, - Мерц
Україна перебуває на сьогодні "на межі гуманітарної енергетичної кризи", однак російське керівництво віддає накази лише посилювати атаки, тим самим нищачи необхідну інфраструктуру.
Про це йдеться у листі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до керівних парламентських фракцій ХДС/ХСС і СДПН, передає РБК-Україна з посиланням на ZDF Heute.
Глава німецького уряду звернувся до партій коаліції напередодні зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі і заявив: Україна зараз знаходиться на межі гуманітарної енергетичної кризи.
При цьому Мерц стверджує, що в Кремлі, а саме російський диктатор Володимир Путін не прагне миру в четверту зиму війни, а навпаки - наказує здійснювати найсерйозніші атаки на цивільну інфраструктуру України.
Враховуючи це, канцлер звинувачує російське керівництво у воєнних злочинах.
Він також зазначає, що німецький уряд прагне покласти край війні. Однак це можливо лише за умови, що цього разу Україна отримає від США та Європи "справжні гарантії безпеки".
Енергокриза в Україні
Як відомо, українці по всій країні значну частину часу перебувають без світла через атаки РФ та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Фахівці не встигають ремонтувати обладнання та і загалом, це потребує не лише часу.
Окрім світла, якого, наприклад в Києві та області пообіцяли ще менше у зв'язку з обстрілом напередодні, населення періодично страждає через відсутність води та опалення.
Буває і таке, що через атаки ворога люди лишаються одразу без усіх потреб - води, тепла та газу. Як приклад, нещодавно у Запорізькій області у зв'язку з обстрілами низка населених пунктів втратила воду, газ та світло.