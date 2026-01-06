Україна на межі гуманітарної енергетичної кризи, а Путін лише посилює атаки, - Мерц

Україна перебуває на сьогодні "на межі гуманітарної енергетичної кризи", однак російське керівництво віддає накази лише посилювати атаки, тим самим нищачи необхідну інфраструктуру.

Про це йдеться у листі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до керівних парламентських фракцій ХДС/ХСС і СДПН, передає РБК-Україна з посиланням на ZDF Heute.

Глава німецького уряду звернувся до партій коаліції напередодні зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі і заявив: Україна зараз знаходиться на межі гуманітарної енергетичної кризи. При цьому Мерц стверджує, що в Кремлі, а саме російський диктатор Володимир Путін не прагне миру в четверту зиму війни, а навпаки - наказує здійснювати найсерйозніші атаки на цивільну інфраструктуру України. Враховуючи це, канцлер звинувачує російське керівництво у воєнних злочинах. Він також зазначає, що німецький уряд прагне покласти край війні. Однак це можливо лише за умови, що цього разу Україна отримає від США та Європи "справжні гарантії безпеки".