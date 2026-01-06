ua en ru
Украина на грани гуманитарного энергокризиса, а Путин только усиливает атаки, - Мерц

Вторник 06 января 2026 00:55
Украина на грани гуманитарного энергокризиса, а Путин только усиливает атаки, - Мерц Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Украина находится сегодня "на грани гуманитарного энергетического кризиса", однако российское руководство отдает приказы только усиливать атаки, тем самым уничтожая необходимую инфраструктуру.

Об этом говорится в письме канцлера Германии Фридриха Мерца к руководящим парламентским фракциям ХДС/ХСС и СДПГ, передает РБК-Украина со ссылкой на ZDF Heute.

Глава немецкого правительства обратился к партиям коалиции накануне встречи "коалиции решительных" в Париже и заявил: Украина сейчас находится на грани гуманитарного энергетического кризиса.

При этом Мерц утверждает, что в Кремле, а именно российский диктатор Владимир Путин не стремится к миру в четвертую зиму войны, а наоборот - приказывает осуществлять самые серьезные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

Учитывая это, канцлер обвиняет российское руководство в военных преступлениях.

Он также отмечает, что немецкое правительство стремится положить конец войне. Однако это возможно лишь при условии, что на этот раз Украина получит от США и Европы "настоящие гарантии безопасности".

Энергокризис в Украине

Как известно, украинцы по всей стране значительную часть времени находятся без света из-за атак РФ и повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Специалисты не успевают ремонтировать оборудование и вообще, это требует не только времени.

Кроме света, которого, например в Киеве и области пообещали еще меньше в связи с обстрелом накануне, население периодически страдает из-за отсутствия воды и отопления.

Бывает и такое, что из-за атаки врага люди остаются сразу без всех потребностей - воды, тепла и газа. Как пример, недавно в Запорожской области в связи с обстрелами ряд населенных пунктов потерял воду, газ и свет.

