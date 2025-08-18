Україна матиме окрему статтю в бюджеті ЄС. У Мінфіні сказали, з якого року

"Є розуміння, що з 2028 року ми будемо мати в бюджеті ЄС власну лінію, власну програму, яка буде фінансувати потреби України… У 2028 році ми будемо очікувати співпраці з Єврокомісією у рамках довгострокового бюджету ЄС", - сказав міністр.

Проєкт бюджету ЄС

Нагадаємо, Єврокомісія у довгостроковому бюджеті ЄС на 2028-2034 роки запланувала 100 млрд євро на підтримку України.

Позицію щодо бюджету мають висловити Європейський парламент та Європейська рада. Загалом довгостроковий бюджет планується затвердити до кінця 2027 року.