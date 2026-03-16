Україна матиме більше власного газу: "Нафтогаз" обговорює розробку нового родовища

Українська компанія "Нафтогаз" веде переговори з румунською OMV Petrom щодо можливого партнерства для розробки газового родовища в Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами трьох джерел в енергетичній галузі, родовище було виявлене українською компанією ще до повномасштабного вторгнення Росії.
Співрозмовники видання не уточнили обсяг запасів, однак один з них назвав його "одним із найперспективніших газових родовищ у Чорноморському регіоні".
У цьому регіоні вже активно розробляють морські газові родовища Румунія та Туреччина.
Джерела зазначили, що переговори між "Нафтогазом" і OMV Petrom перебувають на початковій стадії.
Очікується, що розробка родовища може розпочатися лише після завершення війни в Україні.
За оцінками експертів, відкриття нового родовища може допомогти зменшити енергетичну залежність Європи від російського газу.
На ситуацію на енергетичному ринку Європи, яка прагне відмовитися від російського газу, суттєво вплинули події на Близькому Сході. Зокрема міністр енергетики Норвегії Тер'є Осланд заявив, що війна в Ірані може вплинути на енергетичну стабільність Європи та знову активізувати дискусію в ЄС щодо повної заборони російського природного газу.
Йдеться про ризик того, що Євросоюз може знову повернутися до масштабних закупівель газу у країни-агресорки, попри те, що раніше країни ЄС остаточно схвалили заборону на імпорт російського газу до кінця 2027 року.