Україна матиме більше власного газу: "Нафтогаз" обговорює розробку нового родовища

За словами трьох джерел в енергетичній галузі, родовище було виявлене українською компанією ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Співрозмовники видання не уточнили обсяг запасів, однак один з них назвав його "одним із найперспективніших газових родовищ у Чорноморському регіоні".

У цьому регіоні вже активно розробляють морські газові родовища Румунія та Туреччина.

Джерела зазначили, що переговори між "Нафтогазом" і OMV Petrom перебувають на початковій стадії.

Очікується, що розробка родовища може розпочатися лише після завершення війни в Україні.

За оцінками експертів, відкриття нового родовища може допомогти зменшити енергетичну залежність Європи від російського газу.