RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Украина будет иметь больше собственного газа: "Нафтогаз" обсуждает разработку нового месторождения

15:54 16.03.2026 Пн
2 мин
Месторождение в Черном море называют одним из самых перспективных в регионе
aimg Мария Науменко
фото: "Нафтогаз" ведет переговоры о разработке перспективного месторождения газа в Черном море (naftogaz.com)

Украинская компания "Нафтогаз" ведет переговоры с румынской OMV Petrom относительно возможного партнерства для разработки газового месторождения в Черном море.

По словам трех источников в энергетической отрасли, месторождение было обнаружено украинской компанией еще до полномасштабного вторжения России.

Собеседники издания не уточнили объем запасов, однако один из них назвал его "одним из самых перспективных газовых месторождений в Черноморском регионе".

В этом регионе уже активно разрабатывают морские газовые месторождения Румыния и Турция.

Источники отметили, что переговоры между "Нафтогазом" и OMV Petrom находятся на начальной стадии.

Ожидается, что разработка месторождения может начаться только после завершения войны в Украине.

По оценкам экспертов, открытие нового месторождения может помочь уменьшить энергетическую зависимость Европы от российского газа.

На ситуацию на энергетическом рынке Европы, которая стремится отказаться от российского газа, существенно повлияли события на Ближнем Востоке. В частности министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что война в Иране может повлиять на энергетическую стабильность Европы и снова активизировать дискуссию в ЕС о полном запрете российского природного газа.

Речь идет о риске того, что Евросоюз может снова вернуться к масштабным закупкам газа у страны-агрессора, несмотря на то, что ранее страны ЕС окончательно одобрили запрет на импорт российского газа до конца 2027 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
