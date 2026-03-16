Украина будет иметь больше собственного газа: "Нафтогаз" обсуждает разработку нового месторождения

По словам трех источников в энергетической отрасли, месторождение было обнаружено украинской компанией еще до полномасштабного вторжения России.

Собеседники издания не уточнили объем запасов, однако один из них назвал его "одним из самых перспективных газовых месторождений в Черноморском регионе".

В этом регионе уже активно разрабатывают морские газовые месторождения Румыния и Турция.

Источники отметили, что переговоры между "Нафтогазом" и OMV Petrom находятся на начальной стадии.

Ожидается, что разработка месторождения может начаться только после завершения войны в Украине.

По оценкам экспертов, открытие нового месторождения может помочь уменьшить энергетическую зависимость Европы от российского газа.