Україна мала отримати літаки F-16 ще два роки тому, - американський генерал

Україна повинна була отримати винищувачі F-16 два роки тому. Але зараз Україні потрібно готуватися до використання цих літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерал-лейтенанта запасу Повітряних Сил США Девіда Дептулу в інтерв'ю АрміяInform.

"Україна мала отримати F-16 ще два роки тому… Але це вже в минулому… Україні потрібно готуватися до використання цих літаків у тій кількості, яку вона отримує зараз", - сказав він.

Американський генерал вважає, що F-16 посилять Повітряні сили ЗСУ, але їх кількість має значення. За словами Дептули, чим більше літаків F-16 і кращі версії Україна зможе отримати, тим сильнішими будуть ЗСУ в майбутньому.

"Країни-партнери повинні збільшити кількість винищувачів F-16, що надаються Україні; повинні надати вдосконалені блоки F-16, а також сучасне озброєння для F-16. Це стане продовженням посилення спроможностей Повітряних сил", - заявив генерал США.