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Україна мала отримати літаки F-16 ще два роки тому, - американський генерал

Київ, Неділя 26 травня 2024 14:55
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Україна мала отримати літаки F-16 ще два роки тому, - американський генерал Фото: генерал США вважає, що Україна мала отримати F-16 два роки тому (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна повинна була отримати винищувачі F-16 два роки тому. Але зараз Україні потрібно готуватися до використання цих літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерал-лейтенанта запасу Повітряних Сил США Девіда Дептулу в інтерв'ю АрміяInform.

"Україна мала отримати F-16 ще два роки тому… Але це вже в минулому… Україні потрібно готуватися до використання цих літаків у тій кількості, яку вона отримує зараз", - сказав він.

Американський генерал вважає, що F-16 посилять Повітряні сили ЗСУ, але їх кількість має значення. За словами Дептули, чим більше літаків F-16 і кращі версії Україна зможе отримати, тим сильнішими будуть ЗСУ в майбутньому.

"Країни-партнери повинні збільшити кількість винищувачів F-16, що надаються Україні; повинні надати вдосконалені блоки F-16, а також сучасне озброєння для F-16. Це стане продовженням посилення спроможностей Повітряних сил", - заявив генерал США.

F-16 для української армії

Партнери минулого року створили авіаційну коаліцію для України, у рамках якої домовилися передати ЗСУ сучасні винищувачі. Україна отримає американські літаки F-16.

Передача F-16 буде поступовою, спочатку ЗСУ отримають кілька одиниць. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібно понад 100 сучасних літаків до наявних, щоб встановити паритет у повітрі.

Нещодавно стало відомо, що перша група українських пілотів закінчила навчання в Аризоні на літаках F-16. Пілоти поки не будуть повертатися в Україну, а поїдуть в Європу для продовження навчання.

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