У Повітряних силах розповіли, що чекає на пілотів, які закінчили навчання на F-16 в США
Українські пілоти, які закінчили навчання на винищувачах F-16 в Аризоні, поки не повертатимуться до України. Вони відправляться до Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.
"Навчальний процес не завершується. Зараз пілоти повертаються в Європу і будуть готуватися далі для того, щоб у подальшому прибути в Україну і продовжити виконання своїх завдань", - сказав Євлаш.
Речник Повітряних сил додав, що процес навчання постійний і стосується не лише пілотів, але й інженерів. Після прибуття в Україну фахівці будуть ділитися досвідом з колегами.
За словами Євлаша, перші літаки F-16, які прибудуть в Україну, будуть виконувати завдання з патрулювання, а також будуть завдавати ударів по ворогу на лінії зіткнення.
Що цьому передувало
Нагадаємо, що партнерами була створена авіаційна коаліція, мета якої - забезпечити Україну сучасними літаками. Україна отримає від союзників винищувачі F-16.
Крім того, партнери проводять навчання українських пілотів на F-16. Навчання проходить у багатьох країнах, зокрема у Румунії, Британії, Франції, США (штат Аризона).
Нещодавно американські військові повідомили, що перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 в Аризоні.
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