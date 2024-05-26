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Украина должна была получить самолеты F-16 еще два года назад, - американский генерал

Киев, Воскресенье 26 мая 2024 14:55
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Украина должна была получить самолеты F-16 еще два года назад, - американский генерал Фото: генерал США считает, что Украина должна была получить F-16 два года назад (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина должна была получить истребители F-16 два года назад. Но сейчас Украине нужно готовиться к использованию этих самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерал-лейтенанта запаса Воздушных Сил США Дэвида Дептула в интервью АрмияInform.

"Украина должна была получить F-16 еще два года назад... Но это уже в прошлом... Украине нужно готовиться к использованию этих самолетов в том количестве, которое она получает сейчас", - сказал он.

Американский генерал считает, что F-16 усилят Воздушные силы ВСУ, но их количество имеет значение. По словам Дептулы, чем больше самолетов F-16 и лучше версии Украина сможет получить, тем сильнее будут ВСУ в будущем.

"Страны-партнеры должны увеличить количество предоставляемых Украине истребителей F-16; должны предоставить усовершенствованные блоки F-16, а также современное вооружение для F-16. Это станет продолжением усиления способностей Воздушных сил", - заявил генерал США.

F-16 для украинской армии

Партнеры в прошлом году создали авиационную коалицию для Украины, в рамках которой договорились передать ВСУ современные истребители. Украина получит американские самолеты F-16

Передача F-16 будет постепенной, сначала ВСУ получат несколько единиц. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно более 100 современных самолетов для имеющихся, чтобы установить паритет в воздухе.

Недавно стало известно, что первая группа украинских пилотов закончила обучение в Аризоне на самолетах F-16. Пилоты пока не будут возвращаться в Украину, а поедут в Европу для продолжения обучения.

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