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Україна максимально збільшить кількість мобільних груп для боротьби з дронами, - Умєров

Україна, Четвер 12 жовтня 2023 20:35
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Україна максимально збільшить кількість мобільних груп для боротьби з дронами, - Умєров Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна максимально збільшить кількість мобільних груп для боротьби з дронами. Це буде одним з пунктів підготовки до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

Умєров та командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук під час зустрічі обговорили стан протиповітряної оборони України та захист обʼєктів критичної інфраструктури.

“Маємо бути максимально готовими до зими. Вчора під час засідання Рамштайну та двосторонніх зустрічей закликав партнерів надати Україні більше систем ППО. Окремо обговорили питання зимового періоду”, - зауважив Умєров.

Також міністр ознайомився з напрацюваннями в області оснащення мобільних вогневих груп (МВГ) для боротьби з дронами-камікадзе.

“Будемо працювати над максимальним збільшенням кількості МВГ для захисту наших міст”, - наголосив він.

Нагадаємо, до цього міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив, що українське військове виробництво кратно зростатиме щомісяця найближчі пів року.

Також наприкінці вересня чиновник висловився про розвиток виробництва Україною власної зброї за кордоном.

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