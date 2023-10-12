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Украина максимально увеличит количество мобильных групп для борьбы с дронами, - Умеров

Украина, Четверг 12 октября 2023 20:35
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Украина максимально увеличит количество мобильных групп для борьбы с дронами, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина максимально увеличит количество мобильных групп по борьбе с дронами. Это будет одним из пунктов подготовки к зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

Умеров и командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук во время встречи обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и защиту объектов критической инфраструктуры.

"Мы должны быть максимально готовыми к зиме. Вчера во время заседания Рамштайн и двусторонних встреч призвал партнеров предоставить Украине больше систем ПВО. Отдельно обсудили вопросы зимнего периода", - отметил Умеров.

Также министр ознакомился с наработками в области оснащения мобильных огневых групп (МОГ) для борьбы с дронами-камикадзе.

"Будем работать над максимальным увеличением количества МОГ для защиты наших городов", - подчеркнул он.

Напомним, до этого министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что украинское военное производство будет кратно расти ежемесячно в ближайшие полгода.

Также в конце сентября чиновник высказался о развитии производства Украиной собственного оружия за границей.

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