Чи може Україна виготовляти свою зброю за кордоном: що кажуть в Мінстратегпромі

Серед поставлених президентом Володимиром Зеленським задач перед Міністерством стратегічної промисловості є розвиток виробництва власної зброї за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна на Форумі оборонних індустрій.

"Така задача стоїть. Поки що ми бачимо більше можливостей виробництва на території України з іноземними компаніями, але якщо ми будемо бачити готовність іноземних компаній розвивати виробництво за межами України, на території сусідніх країн, то будемо розглядати такі можливості теж", - розповів міністр.

Камишін також розповів, чи не бояться іноземні компанії відкривати свої заводи в Україні в умовах ракетних ударів та атак дронів. На його думку, Україна може забезпечити безпеку виробництва.

"На другому році війни ми навчилися жити і працювати під постійними обстрілами. Я думаю, ми можемо забезпечити безпеку для всього нашого виробництва, це хороший приклад для іноземних компаній", - додав він.

Зазначимо, раніше було відомо, що Україна налагодила за кордоном виробництво осколкових мін 82-го калібру. Їх виготовляють на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

Форум оборонних індустрій

В Україні відбувся анонсований президентом Форум оборонних індустрій, на який зібралися десятки компаній, які виготовляють зброю, з різних країн світу. Як розраховував президент, форум допоможе дати Україні можливості виробляти зброю й снаряди, щоб мати надійний захист від агресії.

Нагадаємо, американська газета The New York Times розповідала, що країни Заходу планують збільшити виробництво зброї в Україні. Це матиме економічну вигоду Україні та принесе прибутки виробникам зброї у світі.

Крім того, днями стало відомо, що уряд Німеччини схвалили створення німецько-українського підприємства, яке займатиметься виробництвом військової техніки. Мова про завод компанії Rheinmetall, яка виробляє танки і не тільки.