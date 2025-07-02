Patriot, Hellfire, Stinger: NBC дізналося, які поставки США призупинили для України

Пентагон призупинив постачання в Україну багатьох типів ракет. Серед них засоби як для ППО, так і для фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За словами джерел видання, озброєння, постачання якого призупинено, включає:

десятки ракет-перехоплювачів Patriot;

тисячі 155-мм осколково-фугасних снарядів для гаубиць;

понад 100 ракет Hellfire;

понад 250 високоточних ракет GMLRS;

десятки ракет класу "земля-повітря" Stinger, ракет AIM класу "повітря-повітря" і гранатометів.

"Деякі поставки вже перебувають у регіоні, але були зупинені перед передачею Україні", - заявили джерела.

Для яких цілей призначені ракети і боєприпаси

Зазначимо, що перераховане вище озброєння застосовується як для роботи ППО, так і для боїв на фронті. Зокрема, до протиповітряної оборони належать:

перехоплювачі Patriot - ракети класу "земля-повітря" дальнього радіусу дії;

- ракети класу "земля-повітря" дальнього радіусу дії; ракети Stinger - переносні ракети ППО класу "земля-повітря", ближній радіус;

- переносні ракети ППО класу "земля-повітря", ближній радіус; ракетиAIM - ракети класу "повітря-повітря", встановлюються на літаки, також застосовуються для боротьби з повітряними цілями.

Що ж стосується наземних боїв, до переліку потрапляють:

155-мм гаубичні боєприпаси - артилерійські снаряди, які використовуються для ударів по наземних цілях.

- артилерійські снаряди, які використовуються для ударів по наземних цілях. ракети Hellfire - керовані ракети "повітря-земля", протитанкові або для ударів по укріплених цілях.

- керовані ракети "повітря-земля", протитанкові або для ударів по укріплених цілях. GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) - високоточні ракети для РСЗВ HIMARS, завдають ударів по наземних цілях.

- високоточні ракети для РСЗВ HIMARS, завдають ударів по наземних цілях. гранатомети - ближній бій, теж проти наземних цілей.

Рішення про припинення допомоги

Як пише NBC, наказ про призупинення в Україну ракет і боєприпасів віддав глава Пентагону Піт Хегсет. Це сталося на тлі стурбованості з приводу запасів збройних сил США.

Гегсет віддав розпорядження про відтермінування за кілька тижнів після того, як опублікував меморандум із вимогою провести перевірку запасів боєприпасів США, які були виснажені після багатьох років поставок Америкою знаряддя в Україну, а також майже двох років військових операцій на Близькому Сході.

За словами двох чиновників Пентагону і двох представників Конгресу, постачання боєприпасів та іншої зброї може бути призупинено до завершення оцінки, а якщо боєприпасів бракує або вони необхідні в інших частинах світу, їх можна буде затримати ще на довше.