"Україна має залишатися вільною": Чехія підтримала Київ та відкинула забаганки Путіна

Ліпавський нагадав, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося захопити Україну ані за три дні, ані за три роки. Зараз він робить кроки у бік переговорів, оскільки його змусили на це спротив України, санкції та підтримка Києва європейськими країнами.

"Україна має залишатися вільною. Кордони держави не можуть бути переміщені шляхом примусу та шантажу. Хто стане членом ЄС та НАТО, вирішують їхні члени, а не Володимир Путін. Чеська Республіка хоче миру, але Україна завжди повинна спочатку погодитися з його формою", - зазначив голова МЗС Чехії.