RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

"Украина должна оставаться свободной": Чехия поддержала Киев и отвергла прихоти Путина

Фото: глава МИД Чехии Ян Липавский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Чехия поддерживает Украину на пути к справедливому миру на украинских условиях. Россия не имеет права ничего решать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

Липавский напомнил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось захватить Украину ни за три дня, ни за три года. Сейчас он делает шаги в сторону переговоров, поскольку его заставили на это сопротивление Украины, санкции и поддержка Киева европейскими странами.

"Украина должна оставаться свободной. Границы государства не могут быть перемещены путем принуждения и шантажа. Кто станет членом ЕС и НАТО, решают их члены, а не Владимир Путин. Чешская Республика хочет мира, но Украина всегда должна сначала согласиться с его формой", - отметил глава МИД Чехии.

 

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин стремится повторить сценарий Крыма, пытаясь обменять паузу в войне на сохранение оккупированных территорий. Украина же готовится дать ответ, чтобы не допустить разделения страны.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не будет отдавать свои территории, а ответ на этот вопрос зафиксирован в Конституции.

По данным издания WSJ, европейские страны вместе с Украиной представили свой план завершения войны. Он отвергает любые посягательства России на украинские территории и требует сначала полного прекращения огня без условий со стороны Кремля, а потом уже мирных переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаЧехия