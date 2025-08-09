"Украина должна оставаться свободной": Чехия поддержала Киев и отвергла прихоти Путина

Чехия поддерживает Украину на пути к справедливому миру на украинских условиях. Россия не имеет права ничего решать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.
Липавский напомнил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось захватить Украину ни за три дня, ни за три года. Сейчас он делает шаги в сторону переговоров, поскольку его заставили на это сопротивление Украины, санкции и поддержка Киева европейскими странами.
"Украина должна оставаться свободной. Границы государства не могут быть перемещены путем принуждения и шантажа. Кто станет членом ЕС и НАТО, решают их члены, а не Владимир Путин. Чешская Республика хочет мира, но Украина всегда должна сначала согласиться с его формой", - отметил глава МИД Чехии.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин стремится повторить сценарий Крыма, пытаясь обменять паузу в войне на сохранение оккупированных территорий. Украина же готовится дать ответ, чтобы не допустить разделения страны.
Зеленский также подчеркнул, что Украина не будет отдавать свои территории, а ответ на этот вопрос зафиксирован в Конституции.
По данным издания WSJ, европейские страны вместе с Украиной представили свой план завершения войны. Он отвергает любые посягательства России на украинские территории и требует сначала полного прекращения огня без условий со стороны Кремля, а потом уже мирных переговоров.