"Украина должна оставаться свободной": Чехия поддержала Киев и отвергла прихоти Путина

Липавский напомнил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось захватить Украину ни за три дня, ни за три года. Сейчас он делает шаги в сторону переговоров, поскольку его заставили на это сопротивление Украины, санкции и поддержка Киева европейскими странами.

"Украина должна оставаться свободной. Границы государства не могут быть перемещены путем принуждения и шантажа. Кто станет членом ЕС и НАТО, решают их члены, а не Владимир Путин. Чешская Республика хочет мира, но Украина всегда должна сначала согласиться с его формой", - отметил глава МИД Чехии.