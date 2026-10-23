Україна має витримати прийдешню зиму: Матернова пояснила, що для цього робить ЄС

Матернова нагадала, що ЄС запроваджував пакети санкцій один за одним, щоб обмежити спроможність Росії фінансувати агресію та здобувати технології, потрібні для виробництва її озброєнь.

Їхня мета, за словами посла ЄС, не в тому, щоб покарати заради самого покарання. Вона в тому, щоб змінити розрахунки, якими Москва керується, ухвалюючи рішення.

"Така сама логіка діє й щодо переговорів. Сталий мир вимагає наслідків за порушення та доказів дотримання домовленостей, перш ніж обмеження почнуть переглядати", - зазначила Матернова.

Водночас, за її словами, здатність України захищатися залишається вирішальною.

Пр цьому рішучість Європи підтверджують конкретні рішення.

14 жовтня Європейська комісія виплатила ще 2,86 млрд євро з 90 млрд євро в рамках Ukraine Support Loan.

Ці кошти йдуть на дрони, системи протиповітряної оборони, ракети, радари, засоби радіоелектронної боротьби та боєприпаси.

Кредит передбачає 60 млрд євро на оборону та 30 млрд євро на підтримку бюджету на 2026-2027 роки.

"За цими цифрами стоїть значно більше, ніж фінансова допомога. Це краще захищені українські міста й сильніша українська оборонна промисловість", - підкреслила Матернова.

За її словами, Європа також розуміє, що загроза не обмежується полем бою.

"Гібридна війна - це війна. Диверсії, кібератаки, дезінформація та залякування дипломатів - частина ширшої стратегії Росії. Наша безпека й безпека України нерозривно пов’язані", - наголосила посол ЄС.

Вона зазначила, що Україна має витримати прийдешню зиму.

ЄС своєю чергою і далі підтримує аварійні ремонти, енергетичну інфраструктуру та базові державні послуги.

"Ми мобілізували пакет підготовки до зими обсягом майже 1 млрд євро, щоб Україна могла протистояти російським атакам: він охоплює критичне енергетичне обладнання, генератори та підтримку відновлюваної енергетики. Ми також під’єднали Україну до європейської електромережі, і це допомагає не залишатися без світла, коли Росія намагається його вимкнути", - розповіла Матернова.

Вона зазначила, що передбачуване фінансування важить не менше, ніж екстрена допомога.

Саме тому ЄС також задіяв надходження від заморожених суверенних активів Росії на підтримку України і продовжує шукати юридично обґрунтовані способи змусити РФ долучитися до покриття витрат на свою агресію.

"Принцип простий. Той, хто руйнує, має нести відповідальність за руйнування", - наголосила посол ЄС.