ЄС хоче залучити дві країни поза блоком до оплати кредиту Україні на 2027 рік, - Politico

Україні може забракнути 70 млрд євро у 2027 році, тому ЄС хоче переконати Британію та Канаду збільшити внески. Переговори планують провести на найвищому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Брюссель планує порушити питання додаткової допомоги Україні під час двох майбутніх самітів. Зустріч ЄС із Канадою відбудеться 29-30 жовтня, а саміт із Великою Британією запланований на 20 листопада.

За словами п'ятьох чиновників ЄС, зокрема представників Європейської комісії, та двох дипломатів, Євросоюз активніше звертається до партнерів за межами блоку. Причиною стали зростання фінансових потреб України та невизначеність щодо подальшої допомоги з боку США.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС разом із державами-членами забезпечує 80% зовнішньої допомоги Україні. Водночас вона закликала інших партнерів збільшити свій внесок.

"Нам терміново потрібно, щоб інші партнери активізували свої зусилля", - наголосила фон дер Ляєн.

Чому Україні може не вистачити 70 млрд євро

Євросоюз зобов'язався надати Україні позику на 90 млрд євро на 2026 та 2027 роки. Очікується, що ці кошти покриють приблизно дві третини потреб Києва.

Ще 45 млрд євро Брюссель розраховував отримати від інших міжнародних партнерів, серед яких Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та Норвегія. Однак частина очікуваної допомоги надходить із затримками: уряди деяких країн ще не затвердили або не виділили обіцяні кошти.

Фінансові потреби України на 2027 рік також зросли через посилення російського наступу. Додатковим чинником є війна США та Ізраїлю проти Ірану, яка збільшує витрати, а також зміни в позиції Вашингтона щодо Москви.

За таких умов Європі та іншим союзникам доводиться брати на себе більшу частину витрат на підтримку Києва.

Яку допомогу вже надали Британія та Канада

Європейські чиновники наголошують, що звернення до Лондона й Оттави не є критикою їхньої політики. Обидві країни активно підтримують Україну, однак потреби Києва продовжують зростати.

Велика Британія заявляє, що загалом надала Україні допомогу на 25 млрд фунтів стерлінгів. Канада, зі свого боку, пообіцяла військову допомогу на суму, еквівалентну 5,4 млрд євро, а також пряму фінансову підтримку на 8,2 млрд євро.

Брюссель готується обговорити з Лондоном та Оттавою не лише допомогу Україні, а й поглиблення економічних та оборонних зв'язків. Водночас співрозмовники Politico не очікують, що найближчі зустрічі завершаться офіційними домовленостями щодо додаткового фінансування.

Проте питання підтримки Києва може вплинути на політичний контекст цих переговорів.

ЄС обговорює фінансування України з іншими партнерами

Брюссель порушував питання фінансових потреб України на 2027 рік і під час зустрічей Міжнародного валютного фонду, "Великої сімки", "Великої двадцятки", а також у переговорах із країнами Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс розповів Politico, що під час минулотижневих зустрічей у Бангкоку, які відбулися в межах засідань МВФ та Групи Світового банку, одним із головних питань була фінансова підтримка України.

Він закликав до ширшого розподілу витрат між міжнародними партнерами та наголосив, що кожна країна має виконувати свою роль, поки Україна протистоїть російській агресії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС та його держави-члени надали Україні допомогу на понад 231 млрд євро. До цієї суми входять військова допомога, бюджетна підтримка, гарантії, допомога українцям, які перебувають на території блоку, а також кошти від заморожених російських активів.

Один із високопоставлених дипломатів ЄС зазначив, що цей обсяг уже перевищив очікування.

