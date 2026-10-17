Словаччина та Угорщина відмовилися фінансувати нову позику Україні від ЄС на 2027 рік

На тлі значних витрат на війну Україна просить Євросоюз про нову позику на 70 млрд євро. Словаччина та Угорщина заявили, що не долучаться до її фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik .

За його словами, такої самої позиції дотримується й очільник угорського уряду Петер Мадяр.

Скільки грошей Україна просить у ЄС

Під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що війна коштуватиме країні 155 млрд євро наступного року. Він закликав президентів і прем'єр-міністрів держав Євросоюзу знайти необхідні кошти для подальшої підтримки України.

Водночас ЄС уже пообіцяв Україні позику на 90 млрд євро. Вона має допомогти покрити нагальні фінансові потреби країни у 2026–2027 роках. Європейська комісія виділяє ці кошти поступово.

Що Фіцо каже про фінансування України

Словацький прем'єр також висловився щодо переговорів про довгостроковий бюджет ЄС на 2028–2034 роки. За його словами, країни-члени поки далекі від узгодження спільної позиції.

Фіцо вважає, що досягти домовленості до кінця року буде складно. Саме на такий термін розраховує голова Європейської ради Антоніу Коста.

Водночас словацький прем'єр назвав "небезпечним" пов'язування переговорів про майбутній бюджет Євросоюзу з фінансуванням України.

За його словами, Словаччина готова підтримувати Україну в інший спосіб. Серед можливих напрямів він назвав проєкти в освіті, дорожній інфраструктурі та розвитку енергетичних з'єднань.

Фіцо також розкритикував те, що, на його думку, під час саміту в Брюсселі недостатньо уваги приділили мирним ініціативам і припиненню війни між Росією та Україною.