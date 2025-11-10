ua en ru
Пн, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Україна має відмовитися від прайс-кепів для повної інтеграції з ринком ЄС, - Єврокомісія

Україна, Понеділок 10 листопада 2025 15:09
UA EN RU
Україна має відмовитися від прайс-кепів для повної інтеграції з ринком ЄС, - Єврокомісія Фото: в Єврокомісії вважають, що Україна має відмовитися від прайс-кепів для повної інтеграції з ринком ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Україна має продовжити поступове скасування цінових обмежень на електроенергію (прайс-кепів) в усіх сегментах ринку та спеціальних зобов’язань з надання публічних послуг (ПСО) у газовому секторі.

Як пише РБК-Україна, про це йдеться у щорічній доповіді Європейської комісії "Пакет розширення", оприлюдненій 4 листопада в Брюсселі.

Єврокомісія відзначила, що НКРЕКП у липні 2025 року підвищила денні та внутрішньодобові прайс-кепи на спотовому ринку електроенергії більш ніж на 60%, однак ринки «на добу наперед», внутрішньодобовий і балансуючий усе ще функціонують у режимі цінових обмежень.

"Скасування цінових обмежень та зобов’язань з надання публічних послуг має супроводжуватися створенням механізму фінансування для вразливих споживачів", - йдеться в документі.

У звіті також наголошено, що тарифи на передачу електроенергії залишаються недостатніми для інвестицій та технічного обслуговування мереж, необхідних для енергетичних і кліматичних реформ.

ЄК підкреслює: поступова лібералізація цін та відмова від адміністративного втручання є обов’язковою умовою для інтеграції українського ринку електроенергії до європейського простору. Наразі пакет законодавчих змін, який має забезпечити повноцінний маркеткаплінг, очікує на розгляд у Верховній Раді.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що наявна система обмеження цін на електроенергію в Україні потребує подальших змін і наближення до європейської моделі, де ринок регулюється конкуренцією, а не адміністративними рішеннями.

Нагадаємо, 25 липня Регулятор прийняв рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні пікові години - з 17:00 до 23:00.

Як заявляв голова АКМУ Павло Кириленко, підвищення граничних цін на ринку електроенергії є логічним кроком до більш конкурентного ціноутворення та відмови від штучних обмежень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Євросоюз Електроенергія
Новини
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": фігурують Миронюк, Галущенко і Міндіч
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа