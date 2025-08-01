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Поступове скасування прайс-кепів - шлях до конкурентного ринку, - голова АМКУ

Україна, П'ятниця 01 серпня 2025 18:11
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Поступове скасування прайс-кепів - шлях до конкурентного ринку, - голова АМКУ Фото: голова АМКУ Павло Кириленко (dn.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Підвищення граничних цін на ринку електроенергії є логічним кроком до більш конкурентного ціноутворення та відмови від штучних обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови АКМУ Павла Кириленка.

"Дійсно, прайс-кепи у нас встановлює НКРЕКП, який діє на підставі власних внутрішніх нормативно-правових актів і постанов КМУ в цілому. Тобто, під час встановлення має бути відповідна аргументація щодо їх рівня", - зазначив Кириленко.

За його словами, спершу запровадження прайс-кепів розглядалося як тимчасовий інструмент для захисту споживачів від різких цінових коливань та потенційного зростання вартості ресурсу. Проте за роки ці обмеження перетворилися на постійний бар'єр, який стримує ринок.

Водночас Кириленко наголосив: поступове скасування або приведення прайс-кепів до рівня, який діє в ЄС, - це не загроза, а необхідна умова для розвитку ринку.

"Поступове скасування прайс-кепів або їх наближення до рівня, який застосовується в ЄС, має підвищити конкурентоспроможність учасників ринку, забезпечити обґрунтоване ціноутворення на РДН, ВДР, БР та буде надавати цінові сигнали учасникам ринку електричної енергії, які базуватимуться на попиті та пропозиції, а не на штучно встановлених обмеженнях", - сказав він.

Нагадаємо, регулятор нещодавно переглянув прайс-кепи на електроенергію у вечірній пік - тепер у години з 17:00 до 23:00 цінова стеля зросла.

Так, з 1 серпня в Україні почали діяти оновлені граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії, зокрема для періоду вечірнього піку (17:00–23:00), де максимальна ціна на РДН і ВДР може сягати 15 000 грн/МВт-год, а на балансуючому ринку - 16 000,00 грн/МВт·год.

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