Главная » Бизнес

Украина должна отказаться от прайс-кэпов для полной интеграции с рынком ЕС, - Еврокомиссия

Украина, Понедельник 10 ноября 2025 15:09
Украина должна отказаться от прайс-кэпов для полной интеграции с рынком ЕС, - Еврокомиссия Фото: в Еврокомиссии считают, что Украина должна отказаться от прайс-кэпов для полной интеграции с рынком ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украина должна продолжить постепенную отмену ценовых ограничений на электроэнергию (прайс-кэпов) во всех сегментах рынка и специальных обязательств по предоставлению публичных услуг (ПСО) в газовом секторе.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в ежегодном докладе Европейской комиссии "Пакет расширения", обнародованном 4 ноября в Брюсселе.

Еврокомиссия отметила, что НКРЭКУ в июле 2025 года повысила дневные и внутрисуточные прайс-кэпы на спотовом рынке электроэнергии более чем на 60%, однако рынки "на сутки вперед", внутрисуточный и балансирующий все еще функционируют в режиме ценовых ограничений.

"Отмена ценовых ограничений и обязательств по предоставлению публичных услуг должна сопровождаться созданием механизма финансирования для уязвимых потребителей", - говорится в документе.

В отчете также отмечается, что тарифы на передачу электроэнергии остаются недостаточными для инвестиций и технического обслуживания сетей, необходимых для энергетических и климатических реформ.

ЕК подчеркивает: постепенная либерализация цен и отказ от административного вмешательства является обязательным условием для интеграции украинского рынка электроэнергии в европейское пространство. Сейчас пакет законодательных изменений, который должен обеспечить полноценный маркеткаплинг, ожидает рассмотрения в Верховной Раде.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что существующая система ограничения цен на электроэнергию в Украине требует дальнейших изменений и приближения к европейской модели, где рынок регулируется конкуренцией, а не административными решениями.

Напомним, 25 июля Регулятор принял решение о повышении предельных цен (прайс-кепов) на электроэнергию в вечерние пиковые часы - с 17:00 до 23:00.

Как заявлял глава АКМУ Павел Кириленко, повышение предельных цен на рынке электроэнергии является логичным шагом к более конкурентному ценообразованию и отказу от искусственных ограничений.

Украина Евросоюз Электроэнергия
