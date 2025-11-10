Украина должна отказаться от прайс-кэпов для полной интеграции с рынком ЕС, - Еврокомиссия

Украина должна продолжить постепенную отмену ценовых ограничений на электроэнергию (прайс-кэпов) во всех сегментах рынка и специальных обязательств по предоставлению публичных услуг (ПСО) в газовом секторе.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в ежегодном докладе Европейской комиссии "Пакет расширения", обнародованном 4 ноября в Брюсселе.

Еврокомиссия отметила, что НКРЭКУ в июле 2025 года повысила дневные и внутрисуточные прайс-кэпы на спотовом рынке электроэнергии более чем на 60%, однако рынки "на сутки вперед", внутрисуточный и балансирующий все еще функционируют в режиме ценовых ограничений.

"Отмена ценовых ограничений и обязательств по предоставлению публичных услуг должна сопровождаться созданием механизма финансирования для уязвимых потребителей", - говорится в документе.

В отчете также отмечается, что тарифы на передачу электроэнергии остаются недостаточными для инвестиций и технического обслуживания сетей, необходимых для энергетических и климатических реформ.

ЕК подчеркивает: постепенная либерализация цен и отказ от административного вмешательства является обязательным условием для интеграции украинского рынка электроэнергии в европейское пространство. Сейчас пакет законодательных изменений, который должен обеспечить полноценный маркеткаплинг, ожидает рассмотрения в Верховной Раде.