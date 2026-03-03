Україна має тримати війська біля Придністров’я: у Молдові пояснили чому

"Для України російські війська в Придністров'ї більше не є інертним фактором. Вони розглядаються як потенційна платформа дестабілізації. Україна має тримати (поблизу Придністров'я - ред.) свої війська про всяк випадок. Навіть за обмежених можливостей їхнє значення залишається політико-стратегічним", - зазначив Маринуца.

За його словами, потрібне повне, поетапне і контрольоване виведення збройних сил РФ: з встановленням графіку, міжнародного моніторингу, незалежного аудиту боєприпасів у Ковбасній тощо.

"Друга форма – це трансформація миротворчої операції, бо зараз це якийсь гібрид, який дозволяє розвиватись сепаратизму у регіоні. Звичайно, потрібен чіткий поділ "миротворчості" та односторонньої російської військової присутності. Зрештою місія має бути цивільною", - додав він.