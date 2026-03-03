UA

Україна має тримати війська біля Придністров’я: у Молдові пояснили чому

Фото: Україна має тримати війська біля Придністров’я (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Роман Кот

Російські військові у Придністров'ї несуть загрозу потенційної дестабілізації для України, тому Києву варто тримати свої війська поблизу його кордонів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив екс-міністр оборони Молдови Віталій Маринуца.

Читайте також: Населення Придністров’я не хоче йти в армію РФ, в "оперативній групі" зростає дезертирство, - ГУР

"Для України російські війська в Придністров'ї більше не є інертним фактором. Вони розглядаються як потенційна платформа дестабілізації. Україна має тримати (поблизу Придністров'я - ред.) свої війська про всяк випадок. Навіть за обмежених можливостей їхнє значення залишається політико-стратегічним", - зазначив Маринуца.

За його словами, потрібне повне, поетапне і контрольоване виведення збройних сил РФ: з встановленням графіку, міжнародного моніторингу, незалежного аудиту боєприпасів у Ковбасній тощо.

"Друга форма – це трансформація миротворчої операції, бо зараз це якийсь гібрид, який дозволяє розвиватись сепаратизму у регіоні. Звичайно, потрібен чіткий поділ "миротворчості" та односторонньої російської військової присутності. Зрештою місія має бути цивільною", - додав він.

Загроза з Придністров'я

Придністров’я з обмеженим російським контингентом вже багато років залишається неконтрольованою Молдовою територією.

Зазначимо, наприкінці грудня джерела РБК-Україна повідомили про початок мобілізації, призов резервістів, розконсервування техніки, запуск виробництва дронів та створення центрів підготовки операторів БпЛА.

Раніше ми писали, що значно зріс ризик проникнення в Україну російських диверсійно-розвідувальних груп з території Придністров'я. Такими діями Кремль може відволікати частину ресурсів України на протистояння загрозам з території "ПМР".

Згодом у Молдові спростовали інформацію про активізацію російських сил у Придністров’ї, при цьому зазначивши, що там регулярно відбуваються різні дії, які підтримують напруженість у регіоні.

За інформацією посла України в Молдові, до складу так званого "Окремого угруповання російських військ" (ОГРВ), нині входить понад тисяча озброєних військових.

