Посол розповів, скільки російських військових зараз знаходиться в Придністров'ї
До складу "Окремого угруповання російських військ" (ОГРВ), яке дислокується у самопроголошеній т.зв. "Придністровській молдавській республіці", зараз входить тисяча з гаком озброєних людей.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Молдові Паун Роговей.
"Там є тисяча з чимось озброєних людей, так зване ОГРВ (Оперативна група російських військ, - ред.). Крім того, це ОГРВ є і джерелом для формування так званої "миротворчої місії", в якій беруть участь і так звані "збройні сили Придністров'я", на нашу думку, це незаконні збройні формування", - сказав посол.
За його словами так звана "миротворча місія" росіян в Придністров'ї має бути переформатована в цивільну, під проводом однієї з міжнародних організацій, на кшталт ООН чи ОБСЄ. А для цього передовсім треба провести демілітаризацію, яка, за словами посла, має включати три компоненти.
Окрім іншого, вона має передбачати і утилізацію боєприпасів, які з радянських часів у великій кількості знаходяться на складах в селі Ковбасна.
"Не обов'язково їх вивозити. Там боєприпаси виробництва 50-х, 60-х років, їх треба утилізувати. Проєкти та пропозиції були і є, зараз технології розвиваються такими темпами, що можна приїхати, поставити завод і це зробити за досить короткий час", - розповів посол.
Що таке ПМР
Невизнана Придністровська Молдавська Республіка (ПМР) виникла у 1990 році, коли проросійські сили на лівому березі Дністра оголосили про створення власного утворення у відповідь на прагнення Молдови до незалежності.
Формально проголошення відбулося 2 вересня 1990 року. Конфлікт між Кишиневом і Тирасполем переріс у збройне протистояння у 1992 році, яке завершилося підписанням угоди про припинення вогню за посередництва Росії.
Відтоді Придністров’я фактично існує як самопроголошена держава, але не визнана жодною країною світу, включно з Росією.
На території ПМР досі розміщено російський військовий контингент, що підтримує контроль сепаратистської влади.
Тим часом у Тирасполі 2 вересня пройшов військовий парад з нагоди 35-річчя так званої "республіки". Такого заходу не було чотири роки.
Раніше влада невизнаного Придністров'я заявила про бажання домагатися незалежності з подальшим входженням до складу РФ.