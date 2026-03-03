Украина должна держать войска возле Приднестровья: в Молдове объяснили почему

"Для Украины российские войска в Приднестровье больше не являются инертным фактором. Они рассматриваются как потенциальная платформа дестабилизации. Украина должна держать (вблизи Приднестровья - ред.) свои войска на всякий случай. Даже при ограниченных возможностях их значение остается политико-стратегическим", - отметил Маринуца.

По его словам, нужен полный, поэтапный и контролируемый вывод вооруженных сил РФ: с установлением графика, международного мониторинга, независимого аудита боеприпасов в Колбасной и тому подобное.

"Вторая форма - это трансформация миротворческой операции, потому что сейчас это какой-то гибрид, который позволяет развиваться сепаратизму в регионе. Конечно, нужно четкое разделение "миротворчества" и одностороннего российского военного присутствия. В конце концов миссия должна быть гражданской", - добавил он.