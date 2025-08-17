UA

"Україна має стати сталевим дикобразом": фон дер Ляєн озвучила план підтримки

Фото: український президент Володимир Зеленський та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окреслила три ключові напрями підтримки України з боку ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію українського президента Володимира Зеленського та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Під час свого виступу президент Єврокомісії зауважила, що Європа буде й надалі працювати над зміцненням української оборонки, особливо у сфері дронів.

Зокрема фон дер Ляєн наголосила, що Україна не має зіткнутися з жодними обмеженнями щодо збройних сил. 

"Ми впевнюємося, що оборонні потреби України можуть бути задоволеними, щоб оборонка була посилена. Я тут говорю, зокрема, про дрони. Це наш вільний інтерес, і я збираюся поїхати до держав, які знаходяться на передовій найближчими тижнями", - додала вона.

Водночас фон дер Ляєн зазначила, що Європа має підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу, адже це й саме по собі є гарантією безпеки.

"Моя друга думка в тому, що стосується будь-яких територіальних питань в Україні. Наша позиція чітка. Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Це рішення, які повинні ухвалюватися Україною і лише Україною. І ці рішення не можуть бути прийняті без України за столом", - наголосила вона.

Наприкінець президент Єврокомісії пояснила, що останнім пунктом є й те, що Європа буде докладати дипломатичного та економічного тиску проти Росії допоки триває війна в Україні.

"Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми прийняли вже 18 пакетів і ми продовжуємо підготовку 19-го пакету", - зауважила вона.

Зауважимо, що сьогодні, 17 серпня, Зеленський прибув до Брюсселя на засідання "коаліції рішучих". Після цього він разом з європейськими лідерами вирушить до США.

Нагадаємо, раніше Politico повідомляло, що з Зеленським до Трампа може поїхати один з його улюблених співрозмовників серед лідерів Європи - президент Фінляндії Александр Стубб.

Варто додати, що минула зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі завершилася словесною перепалкою і як наслідок - президент України достроково завершив свій візит.

