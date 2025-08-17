RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

"Украина должна стать стальным дикобразом": фон дер Ляйен озвучила план поддержки Украины

Фото: украинский президент Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен очертила три ключевых направления поддержки Украины со стороны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию украинского президента Владимира Зеленского и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Во время своего выступления президент Еврокомиссии отметила, что Европа будет и дальше работать над укреплением украинской оборонки, особенно в сфере дронов.

В частности фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина не должна столкнуться ни с какими ограничениями в отношении вооруженных сил.

"Мы уверены, что оборонные потребности Украины могут быть удовлетворены, чтобы оборонка была усилена. Я здесь говорю, в частности, о дронах. Это наш свободный интерес, и я собираюсь поехать в государства, которые находятся на передовой в ближайшие недели", - добавила она.

В то же время фон дер Ляйен отметила, что Европа должна поддерживать Украину на пути в Европейский Союз, ведь это и само по себе является гарантией безопасности.

"Мое второе мнение в том, что касается любых территориальных вопросов в Украине. Наша позиция четкая. Международные границы не могут быть изменены силой. Это решения, которые должны приниматься Украиной и только Украиной. И эти решения не могут быть приняты без Украины за столом", - подчеркнула она.

В конце президент Еврокомиссии объяснила, что последним пунктом является и то, что Европа будет прилагать дипломатическое и экономическое давление против России пока продолжается война в Украине.

"Мы будем продолжать усиливать санкции. Мы приняли уже 18 пакетов и мы продолжаем подготовку 19-го пакета", - отметила она.

Заметим, что сегодня, 17 августа, Зеленский прибыл в Брюссель на заседание "коалиции решительных". После этого он вместе с европейскими лидерами отправится в США.

Напомним, ранее Politico сообщало, что с Зеленским к Трампу может поехать один из его любимых собеседников среди лидеров Европы - президент Финляндии Александр Стубб.

Стоит добавить, что прошлая встреча Зеленского и Трампа в Белом доме завершилась словесной перепалкой и как следствие - президент Украины досрочно завершил свой визит.

ЕвросоюзРоссийская ФедерацияУкраинаВойна России против Украины