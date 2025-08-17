ua en ru
Нд, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Україна має стати сталевим дикобразом": фон дер Ляєн озвучила план підтримки

Брюссель, Неділя 17 серпня 2025 16:11
UA EN RU
"Україна має стати сталевим дикобразом": фон дер Ляєн озвучила план підтримки Фото: український президент Володимир Зеленський та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окреслила три ключові напрями підтримки України з боку ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію українського президента Володимира Зеленського та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Під час свого виступу президент Єврокомісії зауважила, що Європа буде й надалі працювати над зміцненням української оборонки, особливо у сфері дронів.

Зокрема фон дер Ляєн наголосила, що Україна не має зіткнутися з жодними обмеженнями щодо збройних сил.

"Ми впевнюємося, що оборонні потреби України можуть бути задоволеними, щоб оборонка була посилена. Я тут говорю, зокрема, про дрони. Це наш вільний інтерес, і я збираюся поїхати до держав, які знаходяться на передовій найближчими тижнями", - додала вона.

Водночас фон дер Ляєн зазначила, що Європа має підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу, адже це й саме по собі є гарантією безпеки.

"Моя друга думка в тому, що стосується будь-яких територіальних питань в Україні. Наша позиція чітка. Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Це рішення, які повинні ухвалюватися Україною і лише Україною. І ці рішення не можуть бути прийняті без України за столом", - наголосила вона.

Наприкінець президент Єврокомісії пояснила, що останнім пунктом є й те, що Європа буде докладати дипломатичного та економічного тиску проти Росії допоки триває війна в Україні.

"Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми прийняли вже 18 пакетів і ми продовжуємо підготовку 19-го пакету", - зауважила вона.

Зауважимо, що сьогодні, 17 серпня, Зеленський прибув до Брюсселя на засідання "коаліції рішучих". Після цього він разом з європейськими лідерами вирушить до США.

Нагадаємо, раніше Politico повідомляло, що з Зеленським до Трампа може поїхати один з його улюблених співрозмовників серед лідерів Європи - президент Фінляндії Александр Стубб.

Варто додати, що минула зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі завершилася словесною перепалкою і як наслідок - президент України достроково завершив свій візит.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Україна Війна Росії проти України
Новини
Території, церква і мова: Reuters розкрило вимоги Путіна на Алясці для завершення війни
Території, церква і мова: Reuters розкрило вимоги Путіна на Алясці для завершення війни
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія