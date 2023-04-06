Україна має стати 33-м членом НАТО, - Резніков

"Україна має стати 33-м членом НАТО, а Швеція - 32-м. Українці краще за всіх вміють використовувати зброю натовського зразка для знищення російської армії. Такий досвід є надзвичайно важливим для Альянсу", - написав він.

Зазначимо, що Швеція і Фінляндія разом подали заявки в НАТО після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Передбачалося, що дві країни вступлять до Альянсу разом, проте проти членства Швеції в НАТО виступила Туреччина. Анкару не влаштовує ставлення Швеції до Робочої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією.

Ситуація загострилася після того, як біля посольства Туреччини в Стокгольмі відбулися протести проти вступу до НАТО і на підтримку курдів. Зокрема, на одній з акції протестувальники спалили Коран.

Після інциденту президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО. У зв'язку з цим 31-м членом Північноатлантичного альянсу стала Фінляндія.

Однак радник президента Туреччини Ібрагім Калин запевнив, що переговори зі Швецією щодо її членства в НАТО триватимуть у червні.

Нагадаємо, WSJ повідомляло, що питання членства України в НАТО знято з порядку денного.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі - це можливість Альянсу виправити помилки Бухареста у 2008 році. Так, повторення того, що двері НАТО залишаються відчиненими, буде недостатнім для України.

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