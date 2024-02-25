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Україна має ракету, яка вразила ціль за 700 км, - міністр

Фото: міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна має далекобійну зброю власного виробництва. Українська ракета вразила ціль за 700 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна на форумі "Україна. Рік 2024".

"Найважливіша програма для нашої країни - це ракетна програма. Але про неї я скажу не більше, аніж президент - у нас зʼявилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 км", - розповів міністр з питань стратегічних галузей.

Камишін також зазначив, що цей рік принесе багато гарних нових для оборонного комплексу України.

"Минулого року Сили оборони почали працювати по стратегічних цілях в глибині Росії виробленим в Україні озброєнням. Ми побачили в ділі, в повітрі дрон, ми побачили їх на морі. Цей рік стане роком, коли ми побачимо їх на землі", - додав він.

Нагадаємо, ще у серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що військові за допомогою української далекобійної зброї змогли уразити ціль на відстані 700 км.

 

Зброя українського виробництва

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

За його словами, за минулий рік українська "оборонка" виросла в шість разів.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.

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