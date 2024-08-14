Україна має право на військові дії в Курській області, - президент Фінляндії

Він нагадав, що Росія постійно обстрілює Україну, окупувала майже 20% її території - саме тому вона має повне право на захист, просуваючись вглибину в Курської області.

"Україна обороняється на Курському напрямку, проникнувши певними силами приблизно на 30-40 кілометрів вглиб країни, вони (українці - ред.) мають на це повне право. Ми не бачимо підстав для обмеження діяльності українців", - заявив він.

Також Стубб повідомив, що Україна має право на використання фінського озброєння на території РФ.

"У нас немає жодних обмежень щодо того, яку зброю і в який спосіб Україна може застосовувати", - зазначив він.

Президент Фінляндії додав, що причиною для такого рішення є те, що Україна має повне право захищатися від російської агресії в рамках міжнародного права.

Операція ЗСУ в Курській області

Нагадаємо, 6 серпня в Курській області стався несподіваний для росіян "прорив кордону", в результаті якого російська армія втратила контроль над частиною своєї території. За тиждень українські військові взяли під контроль 74 населених пунктів.

В МЗС України пояснили, що ця операція не лише ускладнює логістику окупантів, але й допомагає внутрішньому фронту.