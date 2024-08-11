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Курський прорив закладає основу для перемовин з наступником Путіна, - глава комітету Бундестагу

Курськ, Неділя 11 серпня 2024 16:24
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Курський прорив закладає основу для перемовин з наступником Путіна, - глава комітету Бундестагу Фото: Маркус Фабер, голова оборонного комітету Бундестагу (facebook.com/faber.marcus)
Автор: Каріна Левицька

Курська операція закладає основу для перемовин з наступником нинішнього російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави оборонного комітету Бундестагу Маркуса Фабера.

Фабер зауважив, що операція проти російських військ під Курськом йде краще, ніж очікувалося.

"Прогрес показує російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює і що для військового керівництва це занадто. Хороша основа для мирних переговорів із наступником Путіна. І переговорів з Путіним перед Міжнародним кримінальним судом", - написав глава оборонного комітету.

Він зауважив, що наступ ЗСУ змушує агресора відвести свої війська з фронту на сході України, що зменшує тиск на українських військових в тому регіоні.

Водночас Фабер вважає дану операцію гарним приводом для порушення питання щодо постачання танків Leopard 2 в Україну.

"Наша військова допомога Україні - найкраща інвестиція в нашу безпеку. Це щодня зменшує потенціал російської загрози. Це захищає мирне населення України від того, щоб воно стало біженцями. Рупори Путіна в Німеччині тепер теж можуть це усвідомити", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, що днями голова Комітету оборони парламенту Німеччини Маркус Фабер заявив, що після отримання Україною західної зброї вона стає українською.

Він зазначив, що не бачить проблеми, якщо Україна використає зброю, що була надана Німеччиною, для просування на територію Росії. Сюди ж входить і основний бойовий танк Leopard 2.

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