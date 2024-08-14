RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина имеет право на военные действия в Курской области, - президент Финляндии

Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина имеет полное право проводить военные операции в Курской области, учитывая текущую ситуацию и развитие событий. Финляндия не видит оснований ее в этом ограничивать.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил на пресс-конференции на Аландских островах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Он напомнил, что Россия постоянно обстреливает Украину, оккупировала почти 20% ее территории - именно поэтому она имеет полное право на защиту, продвигаясь вглубь Курской области.

"Украина обороняется на Курском направлении, проникнув определенными силами примерно на 30-40 километров вглубь страны, они (украинцы - ред.) имеют на это полное право. Мы не видим оснований для ограничения деятельности украинцев", - заявил он.

Также Стубб сообщил, что у Украины есть право на использование финского вооружения на территории РФ.

"У нас нет никаких ограничений относительно того, какое оружие и каким образом Украина может применять", - отметил он.

Президент Финляндии добавил, что причиной такого решения является то, что Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии в рамках международного права.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, 6 августа в Курской области произошел неожиданный для россиян "прорыв границы", в результате которого российская армия потеряла контроль над частью своей территории. За неделю украинские военные взяли под контроль 74 населенных пункта.

В МИД Украины объяснили, что эта операция не только усложняет логистику оккупантов, но и помогает внутреннему фронту.

 

Недавно глава комитета Бундестага Маркус Фабер заявил, что "Курский прорыв" закладывает основу для переговоров с преемником российского диктатора Владимира Путина.

На фоне последних событий стало известно, что Германия разрешила Украине использовать переданное немецкое оружие "по своему усмотрению".

В Пентагоне считают, что "прорыв" границы в Курской области не является военной эскалацией. Премьер-министр Польши назвал операцию Украины в этом российском регионе оборонной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФинляндияКурская областьВооруженные силы Украины