Прем'єр Польщі назвав оборонною операцію України в Курській області
Дії військових у Курській області є оборонними. Україна має право паралізувати агресивні наміри Росії.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.
На його думку, поведінка російських військових в Україні має ознаки геноциду, й Україна має повне право зупинити агресивні наміри Росії.
"Дії України є оборонними. Те, що роблять російські війська і російська авіація з територією України, носить ознаки геноциду і нелюдських злочинів. І Україна має повне право вести війну так, щоб якомога ефективніше паралізувати Росію в її агресивних намірах", - сказав глава польського уряду на прес-брифінгу 13 серпня.
Крім того, журналісти запитали Туска, чи не турбує країн-членів НАТО той факт, що зброя, яку відправляють в Україну для оборони, використовується для операції в Курській області. За його словами, він "був би дуже обережний із такими формулюваннями".
Польський прем'єр запевнив, що Варшава підтримує постійний контакт з Києвом на найвищому політичному рівні. І додав, що не здивований такою нестандартною і для когось несподіваною зміною ситуації на фронті.
Найбільший ризик для Польщі та Європи
Дональд Туск також підкреслив, що позиція Польщі щодо війни в Україні не змінилася.
"Ми підтримуємо Україну у війні, яка є війною оборонною", - сказав він.
Крім того, прем'єр Польщі зазначив, що "найбільший ризик для Польщі та Європи полягає в тому, що Україна програє війну, а Росія виграє".
"Це ризик, який безпосередньо вплине на Польщу і, я вважаю, на всю Європу. Тому дії України, які запобігають цьому сценарію, є також діями для нашої безпеки", - сказав він.
Очільник уряду запевнив, що Україна добре знає, яка отримана від західних союзників зброя для чого призначена.
"У мене не лише враження, а й знання, що жодного зловживання довірою - нашою польською, американською, європейською - з боку України немає", - додав Туск.
Операція в Курській області та реакція Заходу
За тиждень з дня початку військової операції, українські військові взяли під контроль 74 населені пункти Курської області.
В МЗС України заявили, що операція допомагає ЗСУ на внутрішньому фронті й ускладнює логістику Росії.
Президент США Джо Байден заявив, що операція "створює справжню дилему для Путіна".
Більш детально про події у Курській області - у матеріалі РБК-Україна.
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