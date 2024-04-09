У Украины есть план контрнаступления, но для этого нужно оружие, - Зеленский

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства выразил уверенность, что Украина все еще может победить Россию. Для этого ей необходимо современное оружие.

"Да, у России больше людей, больше оружия. Но у Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, если Украина продолжит наращивать производство и получит лицензии от партнеров, то "дело будет не в количестве людей, а в качестве оружия".

Также глава государства затронул тему украинского контрнаступления.

"Да, у нас есть план контрнаступления", - подчеркнул он, добавив, что нашей стране нужно оружие, в том числе от США.