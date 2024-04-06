Зеленський: для контрнаступу в нас немає снарядів, тільки для захисту

Наразі в українських військ немає снарядів, щоб почати контрнаступальні дії. Боєприпасів вистачає лише для захисту.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, і до нас надходить зброя. У бригад, які на напруженіших напрямках, все чесно розприділяється. Без любимчиків. Сьогодні все це є", - сказав Зеленський.

Він додав, що для зриву контрнаступальних дій росіян відповідної зброї, теж не вистачає.

"Що стосується зриву їх дій в тому чи іншому напрямку, наприклад, працювати по їх аеродромах чи літаках, складах чи базах, то для цього є відповідний снаряд далекобійний чи зброя. Але цього нам не вистачає", - зазначив президент.