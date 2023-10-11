ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна має перемогти у зимовій битві проти терору, - Зеленський

Середа 11 жовтня 2023 12:26
UA EN RU
Україна має перемогти у зимовій битві проти терору, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна має перемогти у зимовій битві, коли знову очікуються масовані атаки російських окупантів проти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на засідання "Рамштайну".

Він переконаний, що чим сильнішою є Україна економічно, тим більш потужною вона буде у військовому сенсі. Президент зазначив, що потрібно переконатися у тому, що в України є відповідні спроможності оборонної промисловості. Тоді держава буде менш залежною від допомоги партнерів і зможе надати більше допомоги на лінії фронту.

"Ми повинні перемогти цей зимовий бій проти терору. Ми його можемо перемогти. І разом з тим ми будемо боротися за те, яким чином і на чиїх умовах ця війна завершиться", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що Україна може вижити і вона виживе. Проте важливо забрати зброю із російських рук.

"Якою є сила Росії? Давайте будемо чесними. Лише те, що вона може нищити життя. Росія більше не може робити нічого. Чи є вона донором безпеки? Ні. Чи є вона підтримуючою стороною розвитку? Ні. Чи є вона політичним гравцем? Ні. Чи має вона економічний вплив? Ні. Але вона, тим не менш, є терористом. І це єдина річ. Це загроза для України і багатьох інших держав. Нам потрібно забрати цей інструмент терору із рук Російської Федерації", - сказав він.

Президент зазначив, що відповідь на російський терор - це протиповітряна оборона та інші види озброєнь на допомогу Україні.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою росіяни не зможуть залишити українців без світла. Проте військові попереджають, що загарбники можуть використовувати не лише ракети, але й "Шахеди" власного виробництва.

У Повітряних силах зазначили, що цієї зими сили ППО зосередяться на захисті енергетичного сектора України, стратегічних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури держави.

Більше про те, як регіони готуються до зими та можливих блекаутів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ПВО
NEWS
Зустріч у штаб-квартирі НАТО. Чого чекати Україні від "Рамштайну-16"
Зустріч у штаб-квартирі НАТО. Чого чекати Україні від "Рамштайну-16"
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати