ua en ru
Нд, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Взимку сили ППО зосередяться на захисті енергетики та критичної інфраструктури, - Ігнат

Україна, Неділя 08 жовтня 2023 22:44
UA EN RU
Взимку сили ППО зосередяться на захисті енергетики та критичної інфраструктури, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (suspilne media)
Автор: Каріна Левицька

Сили ППО цієї зими зосередяться на захисті енергетичного сектора України, стратегічних об’єктів держави та об’єктів критичної інфраструктури. Така ж тактика використовувалась і минулої зими.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ці системи будуть посилювати ті ж напрямки, які й були минулого року. Зрозуміло, що ставка буде зроблена на об’єкти енергетики, в опалювальний сезон енергетично-паливного сектора у цілому, а також на стратегічні об'єкти держави та об'єкти критичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він зауважив, що є цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог, можливо, захоче уразити.

"Так само вже варто вносити до об'єктів критичної інфраструктури продовольчий сектор, адже по ньому росіяни б'ють", - додав речник.

Ігнат укотре наголосив, що Україні досі не вистачає систем захисту, тому доводиться брати на озброєння все те, чим можна уразити повітряні цілі.

Попри все, запевнив речник Повітряних сил ЗСУ, ППО намагатиметься максимально збивати все, що випускає по Україні РФ.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Так, під час недавньої масованої атаки росіяни пошкодили енергомережі у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях. Це була перша за пів року атака на енергетику.

Більше про те, як регіони готуються до зими та можливих блекаутів - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
зимние каникулы Війна Росії проти України
NEWS
Ізраїль вперше за 50 років оголосив стан війни
Ізраїль вперше за 50 років оголосив стан війни
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України