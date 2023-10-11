Украина должна победить в зимней битве против террора, - Зеленский

Украина должна победить в зимнем сражении, когда снова ожидаются массированные атаки российских оккупантов против критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на заседании "Рамштайна" .

Он убежден, что чем сильнее Украина экономически, тем мощнее она будет в военном смысле. Президент отметил, что нужно убедиться в том, что у Украины есть соответствующие возможности оборонной промышленности. Тогда государство будет менее зависимым от помощи партнеров и сможет оказать больше помощи на линии фронта.

"Мы должны победить это зимнее сражение против террора. Мы его можем победить. И вместе с тем мы будем бороться за то, каким образом и на чьих условиях эта война завершится", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина может выжить, и она выживет. Однако важно забрать оружие из российских рук.

"Какова сила России? Давайте будем честными. Только то, что она может уничтожать жизнь. Россия больше не может делать ничего. Является ли она донором безопасности? Нет. Является ли она поддерживающей стороной развития? Нет. Является ли она политическим игроком? Нет. Имеет ли она экономическое влияние? Нет. Но она, тем не менее, является террористом. И это единственная вещь. Это угроза для Украины и многих других государств. Нам нужно забрать этот инструмент террора из рук Российской Федерации", - сказал он.

Президент отметил, что ответ на российский террор - это противовоздушная оборона и другие виды вооружений в помощь Украине.

Зеленский подчеркнул, что это не только приблизит справедливое завершение войны для Украины, но и будет держать войну дальше от границ союзников по НАТО.

"Ракеты и дроны не будут падать в Румынии или Польше, или где-то еще, если они не смогут преодолеть защиту украинского неба", - сказал он.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой россияне не смогут оставить украинцев без света. Однако военные предупреждают, что захватчики могут использовать не только ракеты, но и "Шахеды" собственного производства.

В Воздушных силах отметили, что этой зимой силы ПВО сосредоточатся на защите энергетического сектора Украины, стратегических объектов и объектов критической инфраструктуры государства.

Больше о том, как регионы готовятся к зиме и возможным блекаутам - читайте в материале РБК-Украина.

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